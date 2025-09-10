Умерла актриса театра Вахтангова Агнесса Петерсон

Актриса, заслуженная артистка России Агнесса Петерсон умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Вахтангова.

Петерсон скончалась после продолжительной болезни.

«Буквально вчера актрисе исполнилось 89 лет. Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы», - отмечается в сообщении.

Театр назвал артистку сильной, глубокой и талантливой актрисой. За свою 60-летнюю карьеру Петерсон сыграла более тридцати значимых ролей в театре и воплотила десятки образов в фильмах и телеспектаклях.

Агнесса Петерсон родилась в 1936 году. В 1960-м артистка выпустилась из театрального училища имени Б. В. Щукина и присоединилась к труппе Театра имени Вахтангова. За большой вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность актриса получила Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее в возрасте 92 лет умерла английская актриса Джоан Морин Бакстер, пишет RT.

