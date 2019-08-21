Основатель ОМС назвал решение проблемы российской медицины

«В первичном звене тяжелая работа, тяжелый труд, большие нагрузки, но если его правильно развивать, там, тем не менее, есть и диагностический комплекс, там есть оказание услуг, где можно заработать деньги. Там есть профилактика, там есть восстановительное лечение, включая физиотерапию. Есть где развиваться врачам в профессиональном плане. Но в стационаре больше возможностей получить зарплату, там сложные операции, платные услуги и все прочее. Поэтому мы должны материально обеспечить врачей, работающих в первичном звене. В сельской области довольно сложно задержать врача, привлечь его, так как там нет социально-бытовых условий, там необходим дом, участок, машина, интернет. Сегодня многие, кто участвует в программе "земский доктор", отказываются от нее. Если у человека есть дети, им нужно учиться. Нужны библиотеки, дома культуры. Это настолько сложная проблема, правительство ее правильно поднимает уже многие годы. Они осознали, что это комплексная проблема. Нельзя выдернуть врача, дать ему миллион рублей и сказать приезжать в село. Он отрабатывает три года и уезжает оттуда. Это комплексное развитие социальной среды, где работает врач и медицинский работник», - заявил он.

На сегодняшний день в России делается все, чтобы нехватка грамотных специалистов в медицине сохранялась, уверен президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин. Так, в июне Следственный комитет предложил добавить в Уголовный кодекс новые статьи о врачебных ошибках. Этот шаг отвернёт от медицины последних оптимистов, заявил в эфире НСН врач.

