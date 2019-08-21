Основатель ОМС назвал решение проблемы российской медицины
Заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в эфире НСН рассказал, что трудности в первичном звене российской медицины требуют комплексного решения.
Владимир Путин заявил о «провале» первичного звена российской медицины. В этом отрезке российского здравоохранения сохраняется кризисная ситуация, в регионах необходимо провести программу ее модернизации. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения. «Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», — сказал президент.
Основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в эфире НСН заметил, что проблему нужно решать комплексно. По его словам, необходимо улучшать материальное положение врачей и вместе с тем социальную среду, где они работают.
«В первичном звене тяжелая работа, тяжелый труд, большие нагрузки, но если его правильно развивать, там, тем не менее, есть и диагностический комплекс, там есть оказание услуг, где можно заработать деньги. Там есть профилактика, там есть восстановительное лечение, включая физиотерапию. Есть где развиваться врачам в профессиональном плане. Но в стационаре больше возможностей получить зарплату, там сложные операции, платные услуги и все прочее. Поэтому мы должны материально обеспечить врачей, работающих в первичном звене. В сельской области довольно сложно задержать врача, привлечь его, так как там нет социально-бытовых условий, там необходим дом, участок, машина, интернет. Сегодня многие, кто участвует в программе "земский доктор", отказываются от нее. Если у человека есть дети, им нужно учиться. Нужны библиотеки, дома культуры. Это настолько сложная проблема, правительство ее правильно поднимает уже многие годы. Они осознали, что это комплексная проблема. Нельзя выдернуть врача, дать ему миллион рублей и сказать приезжать в село. Он отрабатывает три года и уезжает оттуда. Это комплексное развитие социальной среды, где работает врач и медицинский работник», - заявил он.
На сегодняшний день в России делается все, чтобы нехватка грамотных специалистов в медицине сохранялась, уверен президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин. Так, в июне Следственный комитет предложил добавить в Уголовный кодекс новые статьи о врачебных ошибках. Этот шаг отвернёт от медицины последних оптимистов, заявил в эфире НСН врач.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Иркутская чиновница ушла в отпуск после скандала с «быдлом» в Тулуне
- Шойгу озвучил ответные меры на угрозы с западного направления
- Суд на Украине обязал открыть дело против Порошенко и Климкина
- Уральского Депутата подозревают в убийстве жены из ревности
- Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на табак и алкоголь