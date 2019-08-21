«Всё здравоохранение рассосалось». Онищенко объяснил недовольство Путина

Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал систему здравоохранения в стране, объявив о «провале» в системе оказания первичной помощи. Глава государства подчеркнул, что невозможно говорить о снижении числа инфарктов и инсультов, пока первичное звено здравоохранения будет находиться в том же положении, что и сейчас. Также Путин указал и на то, что несмотря на показатели о росте доходов медиков, реальная ситуация далека от идеала.

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что принятая в середине нулевых система оказания первичной помощи к настоящему моменту «растаяла как весенний снег».

«Проблемой первичного здравоохранения России является принцип «деньги идут за больным». Не за здоровым, а за больным – так провозглашает наша медицина. Это, конечно, хорошо, когда человек уже болен, в какой-то мере. Для страховщиков – выгодно, для государства и человека – невыгодно. Когда мы в 2005 году начинали первый национальный проект по поручению президента, действительно уделялось первичному звену самое неординарное внимание, потому что даже зарплата им платилась из федерального бюджета. За эти годы все рассосалось в первичном здравоохранении. ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты – НСН) закрыты, даже в своем последнем послании президент говорил о 1500 ФАПах, которые мы должны вновь открыть. А что такое ФАП, если говорить о сельской местности? Отсутствие врача и фельдшера в населенном пункте означает его вымирание. Что касается города. У нас участковый врач большую часть своего времени посещал свой участок, проводил, в том числе, разъяснительную работу, наблюдал за людьми с хроническими заболеваниями. Сегодня этого нет. Сегодня участковый врач не включен в систему медицинского страхования.