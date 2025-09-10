Павел Дуров поддержал протесты во Франции

По его словам, мессенджер стал инструментом протестов против «провальной политики» французского лидера Эммануэля Макрона.

«После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства — и они наносят ответный удар», — написал Дуров в соцсетях.

Ранее в Париже протестующие, недовольные предложенными правительством мерами жёсткой экономии, стали перекрывать улицы и жечь костры, сообщает RT.

