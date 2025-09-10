Павел Дуров поддержал протесты во Франции
10 сентября 202513:23
Основатель Telegram Павел Дуров поддержал проходящие во Франции массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем всё».
По его словам, мессенджер стал инструментом протестов против «провальной политики» французского лидера Эммануэля Макрона.
«После восьми лет пренебрежения люди устали от пустого пиара и позерства — и они наносят ответный удар», — написал Дуров в соцсетях.
Ранее в Париже протестующие, недовольные предложенными правительством мерами жёсткой экономии, стали перекрывать улицы и жечь костры, сообщает RT.
