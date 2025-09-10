Смолову избрали меру пресечения по делу о драке

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, речь идет о футболисте Федоре Смолове, участвовавшем в драке в столичном кафе «Кофемания» в мае. В ходе конфликта спортсмен ударил двух мужчин. Известно, что против Смолова возбудили уголовное дело.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», - отметили в МВД.

Ранее источник сообщил, что у пострадавшего в драке со Смоловым диагностировали переломы нижней челюсти и стенки глазницы, пишет RT.

