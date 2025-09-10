Делегация палаты представителей США посетит Китай впервые с 2019 года
Делегация палаты представителей американского Конгресса в сентябре посетит Китай. Об этом рассказал конгрессмен Адам Смит, который возглавит будущую делегацию, в интервью каналу NBC News.
В КНР отправятся демократы и республиканцы, представляющие комитет палаты по делам вооруженных сил.
«Нам нужны диалог и общение. Я глубоко обеспокоен тем, что Китай - это крупная растущая держава, с которой, похоже, мы все меньше и меньше разговариваем. Нам нужно найти способ разрешить наши разногласия, и это невозможно, если мы не общаемся друг с другом», - отметил Смит.
Он добавил, что подобные встречи должны происходить на регулярной основе.
Предыдущий визит делегации американской палаты представителей в Китай состоялся в 2019 году.
Между тем президент США Дональд Трамп назвал лидера КНР Си Цзиньпина своим другом, пишет RT.
