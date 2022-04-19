«Агент идет!»: Ургант отшутился от продажи своего дома на Рублевке

Ранее СМИ сообщили, что Иван Ургант выставил на продажу огромный особняк на Рублевке в знаменитом поселке Горки-10. Отмечалось, что дом буквально изъеден черной плесенью.

«Я сейчас продаю свою недвижимость… Но вы знайте, это ложь от первого до последнего слова! И теперь я вынужден продавать свою недвижимость, просто чтобы хоть как-то соответствовать тому, что обо мне пишут. Я привык быть тем, за кого меня принимают люди. Все, извините, агент идет!» - снова включил "Вечернего Урганта" Ваня.

В свою очередь родственник Урганта подтвердил «Радиоточке НСН», что информация о продаже особняка является ложью. Он также рассказал, что на фотографиях, распространенных в интернете, изображен дом, не имеющий к их семье никакого отношения.