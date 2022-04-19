«Агент идет!»: Ургант отшутился от продажи своего дома на Рублевке
Телеведущий в эфире НСН сыронизировал, что вынужден продавать свою недвижимость, чтобы соответствовать информации о себе.
Телеведущий Иван Ургант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отшутился от продажи своего дома на Рублевке с плесенью и заявил, что распространяющаяся информация является ложью от первого до последнего слова.
Ранее СМИ сообщили, что Иван Ургант выставил на продажу огромный особняк на Рублевке в знаменитом поселке Горки-10. Отмечалось, что дом буквально изъеден черной плесенью.
«Я сейчас продаю свою недвижимость… Но вы знайте, это ложь от первого до последнего слова! И теперь я вынужден продавать свою недвижимость, просто чтобы хоть как-то соответствовать тому, что обо мне пишут. Я привык быть тем, за кого меня принимают люди. Все, извините, агент идет!» - снова включил "Вечернего Урганта" Ваня.
В свою очередь родственник Урганта подтвердил «Радиоточке НСН», что информация о продаже особняка является ложью. Он также рассказал, что на фотографиях, распространенных в интернете, изображен дом, не имеющий к их семье никакого отношения.
«Я могу только улыбнуться и сказать, что это вранье и бред от первого до последнего слова. Я видел размещенные фотографии на разных сайтах. Так сфотографирован не его дом, там какой-то облупившийся особняк. Это не его вещь», - сказал собеседник агентства.
Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что в 2018 году Иван Ургант купил этот особняк с большим участком себе на сорокалетие. По данным издания, он стоил 7 млн долларов (около 400 млн рублей на тот момент). Особняк имеет площадь более тысячи квадратных метров и выполнен в классическом европейском стиле.
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