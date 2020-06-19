Назван необычный первичный симптом COVID-19

Канадские специалисты пришли к выводу, что попадание COVID-19 в организм может впервые проявиться в виде воспаления слизистой оболочки глаз. Как пишет РИА Новости, в работе, которая была опубликована в журнале Канадского офтальмологического общества, рассматривался случай пациентки, которая обратилась к медикам с покраснением глаз. Специалисты диагностировали у неё конъюнктивит, однако лечение не давало результатов.

Позже врачи выяснили, что женщина недавно вернулась из Азии, а проведенный на COVD-19 тест дал положительный результат. При этом медики отметили, что женщина не жаловалась ни на лихорадку, ни на кашель, поэтому у них не было причин подозревать у неё коронавирусную инфекцию.