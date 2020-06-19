Назван необычный первичный симптом COVID-19

Канадские специалисты пришли к выводу, что попадание COVID-19 в организм может впервые проявиться в виде воспаления слизистой оболочки глаз. Как пишет РИА Новости, в работе, которая была опубликована в журнале Канадского офтальмологического общества, рассматривался случай пациентки, которая обратилась к медикам с покраснением глаз. Специалисты диагностировали у неё конъюнктивит, однако лечение не давало результатов.

Позже врачи выяснили, что женщина недавно вернулась из Азии, а проведенный на COVD-19 тест дал положительный результат. При этом медики отметили, что женщина не жаловалась ни на лихорадку, ни на кашель, поэтому у них не было причин подозревать у неё коронавирусную инфекцию.

Россиян массово проверят на иммунитет к коронавирусу

Добавим, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 8,5 миллионов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американского университета Джонса Хопкинса. Кроме того, по последним данным, жертвами COVID-19 в мире стали более 454 тысяч человек.

Между тем, в России за минувшие сутки выявлены 7 972 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных выявлено в Москве (1136) и Московской области (646). Таким образом общее число заболевших с начала эпидемии в нашей стране достигло 569 тысяч человек, отмечает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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