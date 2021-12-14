Скворцова: Вакцинация является наиболее эффективной профилактикой постковидных осложнений
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что вакцинация является наиболее эффективной профилактикой осложнений после заболевания коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Скворцовой, провоспалительные изменения проявляются у всех переболевших на 42 день после выздоровления. Она отметила, что вакцинация поможет устранить факторы риска.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что коронавирус развивается по схожим с процессом старения принципам.
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