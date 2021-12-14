Скворцова: Вакцинация является наиболее эффективной профилактикой постковидных осложнений

По словам Скворцовой, провоспалительные изменения проявляются у всех переболевших на 42 день после выздоровления. Она отметила, что вакцинация поможет устранить факторы риска.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что коронавирус развивается по схожим с процессом старения принципам.