ВОЗ: Штамм «омикрон» выявлен в 77 странах

По мнению гендиректора ВОЗ, «омикрон» может быть даже в тех странах, где официально он еще не обнаружен. Гебрейесус отметил, что рост числа заражений может привести к перегрузке больниц.

«Омикрон» был обнаружен в ЮАР в ноябре. В настоящее время специалисты Минздрава РФ находятся в стране для изучения штамма.