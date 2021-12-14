ВОЗ: Штамм «омикрон» выявлен в 77 странах
Заражение штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрировано уже в 77 странах. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает «Интерфакс».
По мнению гендиректора ВОЗ, «омикрон» может быть даже в тех странах, где официально он еще не обнаружен. Гебрейесус отметил, что рост числа заражений может привести к перегрузке больниц.
«Омикрон» был обнаружен в ЮАР в ноябре. В настоящее время специалисты Минздрава РФ находятся в стране для изучения штамма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru