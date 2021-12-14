ВОЗ: Штамм «омикрон» выявлен в 77 странах

Заражение штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрировано уже в 77 странах. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает «Интерфакс».

Вирусолог подтвердил прогноз Гейтса о скором окончании пандемии COVID-19

По мнению гендиректора ВОЗ, «омикрон» может быть даже в тех странах, где официально он еще не обнаружен. Гебрейесус отметил, что рост числа заражений может привести к перегрузке больниц.

«Омикрон» был обнаружен в ЮАР в ноябре. В настоящее время специалисты Минздрава РФ находятся в стране для изучения штамма.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры