Скворцова назвала условия введения четырехдневной рабочей недели

По словам министра, это возможно, если люди ведут здоровый образ жизни, у них есть досуг и «наполненность внутреннего мира», а также семья и близкие, о которых надо заботиться.

Вместе с тем Скворцова отметила, что инициатива нуждается во всестороннем обсуждении, сообщает RT.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что для введения четырехдневной недели нужно сначала добиться повышения уровня жизни граждан и улучшения производительности труда.

