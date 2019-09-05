Скворцова назвала условия введения четырехдневной рабочей недели

Глава Минздрава России Вероника Скворцова допустила возможность введения в России четырехдневной рабочей недели. Соответствующее заявление она сделала на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает Ura.ru

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По словам министра, это возможно, если люди ведут здоровый образ жизни, у них есть досуг и «наполненность внутреннего мира», а также семья и близкие, о которых надо заботиться.

Вместе с тем Скворцова отметила, что инициатива нуждается во всестороннем обсуждении, сообщает RT.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что для введения четырехдневной недели нужно сначала добиться повышения уровня жизни граждан и улучшения производительности труда.

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ФОТО: Вероника Скворцова
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