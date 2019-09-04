Экс-министр экономики раскритиковал идею 4-дневной рабочей недели

«Мне кажется эта затея очень странной. Главный вопрос – это продолжительность рабочей недели, а не сколько в ней будет дней. Где-то она 60 часов, где-то 40, в большинстве европейских стран 35. Надо стремиться к сокращению часов рабочей недели, а не к сокращению рабочих дней. Иначе получится сократить количество рабочих дней, но они станут 10-часовыми. Не вполне нормальная ситуация, не правда ли? Если вы хотите иметь те же темпы роста производства, тот же объем валового внутреннего продукта, вам нужно повышать производительность труда. Если задачи увеличивать темпы роста не стоит, а российская экономика сейчас такие цели перед собой явно не ставит, то вы можете оставаться при прежней производительности. Но для того чтобы обеспечить реальный скачок производительности труда, мы должны идти не по пути сырьевого развития, а по пути инновационного развития, которое может этому благоприятствовать, но пока это все разговоры. За последний год я не припомню скачков производительности труда. Стоит ли их ждать в будущем, непонятно», - добавил он.

Ранее идею перехода на четырехдневную рабочую неделю озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что именно такая форма социально-трудового контракта станет основной в будущем. При этом премьер дал понять, что переход на четырехдневку хоть и возможен в перспективе, но в ближайшее время не произойдет. Глава кабмина поручил министерству труда до 30 сентября оценить влияние возможного перехода на экономику страны, производительность труда и социальную сферу.

