Экс-министр экономики раскритиковал идею 4-дневной рабочей недели
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что в подобной дискуссии гораздо правильнее обсуждать уменьшение количества не дней, а рабочих часов.
Министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума назвал главные условия перехода на четырехдневую рабочую неделю в России, пишет ТАСС. По словам главы Минэкономразвития, повышение доходов населения и рост производительности труда открывает возможность для практической дискуссии о четырехдневке и других трудовых инновациях в стране. О возможных сроках сокращения рабочей недели министр умолчал. Он подчеркнул, что сейчас важно сконцентрироваться на повышении доходов населения и решать задачи поэтапно.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН подчеркнул, что речь должна идти не о днях, а о продолжительности рабочей недели.
«Мне кажется эта затея очень странной. Главный вопрос – это продолжительность рабочей недели, а не сколько в ней будет дней. Где-то она 60 часов, где-то 40, в большинстве европейских стран 35. Надо стремиться к сокращению часов рабочей недели, а не к сокращению рабочих дней. Иначе получится сократить количество рабочих дней, но они станут 10-часовыми. Не вполне нормальная ситуация, не правда ли? Если вы хотите иметь те же темпы роста производства, тот же объем валового внутреннего продукта, вам нужно повышать производительность труда. Если задачи увеличивать темпы роста не стоит, а российская экономика сейчас такие цели перед собой явно не ставит, то вы можете оставаться при прежней производительности. Но для того чтобы обеспечить реальный скачок производительности труда, мы должны идти не по пути сырьевого развития, а по пути инновационного развития, которое может этому благоприятствовать, но пока это все разговоры. За последний год я не припомню скачков производительности труда. Стоит ли их ждать в будущем, непонятно», - добавил он.
Ранее идею перехода на четырехдневную рабочую неделю озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что именно такая форма социально-трудового контракта станет основной в будущем. При этом премьер дал понять, что переход на четырехдневку хоть и возможен в перспективе, но в ближайшее время не произойдет. Глава кабмина поручил министерству труда до 30 сентября оценить влияние возможного перехода на экономику страны, производительность труда и социальную сферу.
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