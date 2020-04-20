Скворцова: До мая РФ выйдет на пик по заболеваемости коронавирусом

По словам Скворцовой, такие прогнозы делает группа аналитиков агентства, состоящая из математиков, инфекционистов и эпидемиологов. Она отметила, что группа в ежедневном режиме обновляет прогноз. При этом, по ее словам, сколько времени продлится пик пока сказать сложно.

Отметим, что за минувшие сутки в России, по данным оперштаба, зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах.



Ранее в апреле сообщалось, что ФМБА доказало активность лекарственного препарата "Мефлохин" против COVID-19. Отмечалось, что при испытаниях препарат смог целиком заблокировать развитие вируса, вызывающего заражение коронавирусной инфекцией.

