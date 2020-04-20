Скворцова: До мая РФ выйдет на пик по заболеваемости коронавирусом

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что на пик по заболеваемости коронавирусом РФ выйдет до конца мая. Об этом она сказала в интервью программы «Познер» на Первом канале, пишет РИА Новости.

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По словам Скворцовой, такие прогнозы делает группа аналитиков агентства, состоящая из математиков, инфекционистов и эпидемиологов. Она отметила, что группа в ежедневном режиме обновляет прогноз. При этом, по ее словам, сколько времени продлится пик пока сказать сложно.

Отметим, что за минувшие сутки в России, по данным оперштаба, зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах.

Ранее в апреле сообщалось, что ФМБА доказало активность лекарственного препарата "Мефлохин" против COVID-19. Отмечалось, что при испытаниях препарат смог целиком заблокировать развитие вируса, вызывающего заражение коронавирусной инфекцией.

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ФОТО: Вероника Скворцова
ТЕГИ:КоронавирусВероника Скворцова
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