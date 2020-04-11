ФМБА доказало активность «Мефлохина» против коронавируса

Исследования были проведены научно-производственным центром "Фармзащита", также принял участие 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, препарат смог целиком заблокировать развитие вируса, вызывающего заражение коронавирусной инфекцией. Скворцова отметила, что действие средства сохраняется при приеме лекарства в стандартных терапевтических дозах.

О клинических испытаниях стало известно во вторник 7 апреля. Ранее в Минздраве России увеличили список препаратов, которыми можно лечить COVID-19.

