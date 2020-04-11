ФМБА доказало активность «Мефлохина» против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) доказало активность лекарственного препарата "Мефлохин" против COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Исследования были проведены научно-производственным центром "Фармзащита", также принял участие 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, препарат смог целиком заблокировать развитие вируса, вызывающего заражение коронавирусной инфекцией. Скворцова отметила, что действие средства сохраняется при приеме лекарства в стандартных терапевтических дозах.
О клинических испытаниях стало известно во вторник 7 апреля. Ранее в Минздраве России увеличили список препаратов, которыми можно лечить COVID-19.
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