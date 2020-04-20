«По 12 часов в день в памперсах и без перерывов». Академик об условиях труда врачей

В России могут продлить режим самоизоляции на майские праздники. Правительство рассматривает различные варианты развития событий: в самом лучшем самоизоляция будет продлена до 11 мая, при этом нерабочими будут объявлены дни между праздниками – 6,7,8 мая, в другом случае самоизоляция продлится до середины мая, но если пандемия коронавируса продолжит распространение, то ситуация продлится до лета. Об этом сообщил РБК со ссылкой на свои источники.

Всё это время многие врачи и медперсонал борются с пандемией коронавируса, занимаясь лечением коронавирусных больных, и от них во многом зависит то, по какому сценарию в России пойдёт распространение инфекции. Для их поддержки уже было выделено почти 50 миллиардов рублей на выплаты, которые будут освобождены от НДФЛ и составят от 25 до 80 тысяч рублей.

Академик РАМН, заслуженный врач России, врач пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко в эфире НСН рассказал об условиях, в которых приходится работать врачам, занимающимся с больными коронавирусом.

«Лично я не работаю в мероприятиях по обслуживанию коронавирусных больных, я сижу дома, мне 78-й год. Могу только сказать, что общаюсь с коллегами и условия труда у врачей жуткие, потому что приходится работать в памперсах по 12 часов в день без перерывов. Ни попить, ни поесть. Это адский труд, за который минимум надо платить тройной оклад, а не какие-то там 80 тысяч. Добавлю, что мероприятия, которые проводятся, правильные, ограничивать людей от распространения инфекции надо», - заявил он.