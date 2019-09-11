Экс-генпрокурор РФ о деле «Седьмой студии»: Следствию дали второй шанс

По словам бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова, спрогнозировать дальнейшее развитие событий в рамках следствия пока невозможно. Вместе с тем, в беседе с НСН он отметил, что возвращение дела Серебренникова в прокуратуру говорит о недоброкачественном следствии.

«Я не думаю, что есть основания говорить, что дело разваливается. Правда, я не смотрел и, в общем-то, не слежу специально за этим делом. Надо для этого изучать содержание судебного решения. Хочу из практики сказать, что далеко не в каждом случае, когда возвращают дело прокурору, эти ошибки устраняются и затем дело снова поступает в суд. Но в общем это характеризует издержки, недоработки следствия. Поскольку все же судья установил, то это признание недоброкачественного следствия. Но раз это возвращается на доработку, значит, следствию дается шанс исправить ошибку. То есть эти ошибки не смертельны для следствия. Если бы они были очень серьезными, то суд мог бы вынести оправдательный приговор, дело прекратить. Поэтому в данном случае дается следствию второй шанс. И таких дел немало в практике работы судебной власти», - заверил собеседник НСН.

Напомним, фигуранты громкого дела обвиняются в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» на реализацию проекта «Платформа». Деньги выделялись из бюджета в 2011–2014 годах с целью развития современного искусства в России.

Ранее глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и бывший судья Евгений Тарло в эфире НСН напротив заявил, что предложение судьи вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру говорит о том, что дело разваливается.



