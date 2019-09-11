Экс-судья: Дело «Седьмой студии» разваливается

«Если судья возвращает дело прокурору, это означает, что в деле имеются существенные недостатки. Это крайне редкий случай в наших условиях. Это говорит о том, что судья поставлена в сложное положение. Что будет в результате? Прокуратура может сама прекратить дело, прокуратура может исправить те недочеты, которые были и направить. Это делается в результате дополнительных следственных действий, которые будут указаны в определении суда и постановлении прокурора. Поэтому если строго формально, это ничего не означает. Это означает, что нужно просто более глубоко проверить дело и материалов недостаточно для того, чтобы выносить тот или другой приговор. Но с точки зрения существующей практики, это означает много и означает то, что дело разваливается», — сказал адвокат.

Напомним, по версии следствия Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» похитили 133 миллиона рублей из выделенных на проект «Платформа» государственных средств. Деньги выделялись из бюджета в 2011–2014 годах с целью развития современного искусства в России. Кирилл Серебренников был освобождён из-под домашнего ареста 8 апреля. Он был изолирован от работы в театре полтора года, пока идёт следствие по делу «Седьмой студии». Суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

