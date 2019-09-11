Дело Серебренникова вернули в прокуратуру

11 сентября16:49

Дело режиссера Кирилла Серебренникова вернули в прокуратуру. Об этом сообщает РИА «Новости».

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ТЕГИ:Кирилл СеребренниковСудПрокуратура