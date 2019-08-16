Адвокат: Серебренников не украл, а сэкономил деньги Минкульта
Повторная экспертиза по делу «Седьмой студии» выявила, что затраты на проект «Платформа» превысили сумму, выделенную на реализацию министерством культуры. Об этом сообщила судья на заседании в Мещанском суде Москвы, пишет ТАСС.
В то же время отмечается, что установить порядок расходования средств на реализацию проекта не удалось из-за отсутствия в деле бухгалтерских документов.
Как пояснил адвокат худрука «Гоголь-Центра» Дмитрий Харитонов, его подзащитный не только не похитил средства государства, но и сэкономил их.
«Получается, что экспертиза подтвердила, что никто ничего не украл. Кирилл Семенович [Серебренников] с командой сэкономили государству около 80 миллионов рублей», — заявил защитник Серебренникова.
Добавим, прокуратура не стала комментировать результаты экспертизы. Следующее заседание суда намечено на 23 августа, но может быть перенесено на более поздний срок из-за отпуска адвоката.
Напомним, по версии следствия Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» похитили у 133 миллиона рублей из выделенных на проект «Платформа» государственных средств. Деньги выделялись из бюджета в 2011–2014 годах с целью развития современного искусства в России. Кирилл Серебренников был освобождён из-под домашнего ареста 8 апреля. Он был изолирован от работы в театре полтора года, пока идёт следствие по делу «Седьмой студии». Суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Госпитализирован второй пилот А-321
- Адвокат: Серебренников не украл, а сэкономил деньги Минкульта
- Экипаж А-321 вернулся в Екатеринбург
- В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
- Герой, но героем себя не считает. Командир аварийно севшего А-321 рассказал о посадке