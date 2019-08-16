Адвокат: Серебренников не украл, а сэкономил деньги Минкульта

Повторная экспертиза по делу «Седьмой студии» выявила, что затраты на проект «Платформа» превысили сумму, выделенную на реализацию министерством культуры. Об этом сообщила судья на заседании в Мещанском суде Москвы, пишет ТАСС.

В то же время отмечается, что установить порядок расходования средств на реализацию проекта не удалось из-за отсутствия в деле бухгалтерских документов.

Как пояснил адвокат худрука «Гоголь-Центра» Дмитрий Харитонов, его подзащитный не только не похитил средства государства, но и сэкономил их.

«Получается, что экспертиза подтвердила, что никто ничего не украл. Кирилл Семенович [Серебренников] с командой сэкономили государству около 80 миллионов рублей», — заявил защитник Серебренникова.

Добавим, прокуратура не стала комментировать результаты экспертизы. Следующее заседание суда намечено на 23 августа, но может быть перенесено на более поздний срок из-за отпуска адвоката.