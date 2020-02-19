Организованная группа козлов отпущения

Экс-полицейский Денис Коновалов, один из тех, кто задерживал журналиста Ивана Голунова, признал вину. Кроме этого, он дал показания в отношении своего бывшего начальника Игоря Ляховца, которого подозревают в организации преступления. Он утверждал, что подкинул наркотики журналисту по приказу начальства. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Ляховца Алексей Коврижкин. В свою очередь, Ляховец, со слов его адвоката, отрицает, что отдавал приказ подкинуть наркотики Голунову, и отвергает все обвинения. Юрист считает, что признательные показания полицейского связаны с давлением на него со стороны следствия.

Такие показания могут придать делу куда более серьезный оборот, - заметил в эфире НСН глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

«Если бы, допустим, он сказал, что для того чтобы выполнить план, он сам Голунову подбросил, то получил бы он за это лет 5-6 максимум. Через половину вышел бы по УДО. А сейчас, когда он заявил, что и начальник в этом участвовал, это уже у нас группа лиц. Понимаете? ОПГ. Там могут ст. 210 натянуть. А это уже лет 10 минимум. Либо он сделку со следствием заключил, что он так скажет и получит мало, либо на него надавили каким-то образом, либо он, извините, полный идиот».

Скорее, «козел отпущения», каковым этого бывшего полицейского и его «подельников» назначили в спектакле, призванном прикрыть истинных интересантов в попытке «закрыть» журналиста. Версия о том, что полицейские подбросили Ивану Голунову наркотики «с целью фальсификации доказательств вины и повышения по службе», вряд ли может рассматриваться всерьез. Особенно с учетом того, какие фигуры были задеты расследованием, которое тогда вел Голунов. Оно, напомним, касалось рынка ритуальных услуг столичного региона. В расследовании, к ведению которого с момента задержания Голунова подключились журналисты целого ряда российских СМИ, в том числе самых респектабельных, говорилось, в частности, что контроль над рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье получили люди, близкие к руководителю столичного управления ФСБ и его помощнику. Вместе с тем, глава ФСБ Александр Бортников уже заявлял, что проверка не нашла доказательств причастности его подчиненных к уголовному преследованию журналиста.

Объем столичного похоронного рынка, по оценке департамента торговли и услуг Москвы, составляет 14-15 млрд рублей в год. Теневой оборот наличных в этой индустрии опрошенные журналистами в рамках летнего расследования участники рынка оценивают еще в 12-14 млрд ежегодно. Да при таких ставках пешки – не более чем расходный материал…

