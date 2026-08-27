В России спрогнозировали доллар по 100 рублей до конца года
Курс доллара может повыситься до 90-100 рублей до конца года. Таким прогнозом в беседе с NEWS.ru поделился финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев.
По его мнению, американская валюта точно не будет дешеветь, так как слабый рубль выгоден для бюджета.
Эксперт отметил, что грядущий рост курса доллара связан с повышенным спросом со стороны населения, причиной которого стали прогнозы «кучи финансовых компаний и аналитиков сказали».
«Люди прочитали и сказали: «Доллар будет по 100, а сейчас он только 83». Вот толпа прибежала и покупает. Поэтому валюта и растёт, и я согласен с этим прогнозом», - заключил Разуваев.
Ранее экономист Таисия Вепренцева заявила, что «устойчивый уровень 100 рублей за доллар до конца года выглядит маловероятным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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