В России спрогнозировали доллар по 100 рублей до конца года

По его мнению, американская валюта точно не будет дешеветь, так как слабый рубль выгоден для бюджета.

Эксперт отметил, что грядущий рост курса доллара связан с повышенным спросом со стороны населения, причиной которого стали прогнозы «кучи финансовых компаний и аналитиков сказали».

«Люди прочитали и сказали: «Доллар будет по 100, а сейчас он только 83». Вот толпа прибежала и покупает. Поэтому валюта и растёт, и я согласен с этим прогнозом», - заключил Разуваев.

Ранее экономист Таисия Вепренцева заявила, что «устойчивый уровень 100 рублей за доллар до конца года выглядит маловероятным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

