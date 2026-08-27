Ранее организация направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой проверить и принять меры в отношении четверки крупнейших мобильных операторов из-за несправедливых тарифов в заграничном роуминге. Как передает газета «Известия», россиянам предлагают приобрести безлимитный интернет на время пребывания в другой стране. Однако фактически его действие ограничено, так как после использования определенного объема данных скорость передачи данных снижается до минимальной. Зыков подчеркнул, что при таких условиях наименование услуги противоречит ее сути.

«Безлимитным не может быть интернет, когда ты им пользуешься до какого-то ограничения, а потом скорость падает до 16 кбит/с, при которой реальное пользование интернетом не работает. Есть реально безлимитные тарифы, когда тебе дают возможность постоянно пользоваться интернетом и не смотреть, сколько ты пользуешься. А когда есть какие-то изменения, то это уже не безлимит. Это то же самое, как брать машину в аренду безлимитно, но в какой-то момент у нее ограничивается скорость до 1 км/ч. Формально это безлимитная машина, но фактически пользоваться ей нельзя, потому что это не скорость, ты пешком будешь идти быстрее, чем ею пользоваться. То есть по сути это безлимит, но по факту — издевательство. Это то, с чем мы имеем сейчас дело», — отметил собеседник НСН.

Операторы в ответ на обращение заявили, что открыто и честно описывают все условия тарифов в роуминге, однако Зыков подчеркнул, что способ донесения информации вводит пользователей в заблуждение.

«Это везде прописано и просто надо внимательно смотреть, но понятно, что они выделяют слово "безлимит", а всю остальную информацию они делают менее заметной визуально. Они вводят в заблуждение своих абонентов, потому что немногие обращают внимание на приписки, а видят только слово "безлимитный". Мы видели, как в соцсетях и в мессенджерах пользователи активно ругаются на такое стечение обстоятельств, но заявление в ФАС никто не писал. И мы посчитали, что настало время на федеральном уровне положить конец этим маркетинговым уловкам, этой нечестной практике, потому что операторы связи прекрасно понимают, что они делают. Здесь вопрос не в том, чтобы добиться снятия ограничений, а в том, чтобы они писали, как есть, то есть запретить операторам использовать такие громкие слова в тот момент, когда безлимит не является безлимитным», — пояснил он.