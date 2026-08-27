Главного тренера «Балтики» Талалаева оштрафовали и дисквалифицировали
Главного тренера ФК «Балтика» Андрея Талалаева оштрафовали и дисквалифицировали. Об этом со ссылкой на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) сообщает RT.
Речь идёт об инциденте, который произошёл в пятом туре РПЛ. Во время встречи калининградской команды с казанским «Рубином» Талалаев показал оскорбительный жест в сторону трибун.
В КДК РФС назначили специалисту штраф в размере 400 тысяч рублей. Также Талалаева дисквалифицировали на четыре матча, поэтому он пропустит игры «Балтики» против «Родины», «Локомотива», «Факела» и «Зенита».
Ранее главного тренера ФК «Динамо» (Махачкала) Вадима Евсеева оштрафовали за использование нецензурной брани во время интервью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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