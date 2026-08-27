Главного тренера «Балтики» Талалаева оштрафовали и дисквалифицировали

Речь идёт об инциденте, который произошёл в пятом туре РПЛ. Во время встречи калининградской команды с казанским «Рубином» Талалаев показал оскорбительный жест в сторону трибун.

В КДК РФС назначили специалисту штраф в размере 400 тысяч рублей. Также Талалаева дисквалифицировали на четыре матча, поэтому он пропустит игры «Балтики» против «Родины», «Локомотива», «Факела» и «Зенита».

Ранее главного тренера ФК «Динамо» (Махачкала) Вадима Евсеева оштрафовали за использование нецензурной брани во время интервью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».