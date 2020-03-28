Скончавшаяся от коронавирусной пневмонии пациентка имела проблемы с сердцем и хронический пиелонефрит

В Москве скончалась больная, у которой был положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что при госпитализации у 69-летней пациентки также была диагностирована двухсторонняя пневмония.

Отмечается также, что пациентка страдала кардиосклерозом, и хроническим пиелонефритом, атеросклерозом 2 степени.

Было проведено необходимое комплексное лечение, которое не спасло женщину от гибели.