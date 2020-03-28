Скончавшаяся от коронавирусной пневмонии пациентка имела проблемы с сердцем и хронический пиелонефрит
В Москве скончалась больная, у которой был положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что при госпитализации у 69-летней пациентки также была диагностирована двухсторонняя пневмония.
Отмечается также, что пациентка страдала кардиосклерозом, и хроническим пиелонефритом, атеросклерозом 2 степени.
Было проведено необходимое комплексное лечение, которое не спасло женщину от гибели.
Умершая являлась врачом-эпидемиологом, преподавателем вуза.
Уточняется, что она не контактировала с больными коронавирусной инфекций.
В оперативном штабе напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости новым коронавирусом COVID-19. Эксперт предполагает, что это всплекс заболеваемости произойдет примерно через месяц. Он также отметил положительное влияние ограничительных мер, которые введены в стране, чтобы приостановить темпы распространения коронавируса.
«Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С психологической точки зрения, вещь, конечно, неприятная. С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся», - считает Альштейн.
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