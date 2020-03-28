Коронавирус: новые жертвы и финансовые послабления

В Оренбурге от коронавируса скончался еще один россиянин. Сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Мужчине было 57 лет, он имел сопутствующие заболевания. Отмечается, что он вернулся из-за границы.

А в Костромской области выявлен первый случай инфицирования коронавирусом. Заражен подросток, который вернулся из групповой поездки в Англию, информирует ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы главы региона. Он был в составе туристской группы, которая вернулась в Кострому из Великобритании 21 марта. По данным главного санитарного врача Костромской области, спустя несколько дней после самоизоляции туристов, у двоих детей проявились катаральные признаки инфекционного заболевания. Отмечается, что госпитализирован третий подросток 27 марта. Его анализы направлены для уточнения диагноза в столицу.

Роспотребнадзор дал родителям рекомендации по защите детей от коронавируса. Полный список советов опубликован на сайте ведомства. В их числе – ограничение внешних контактов, дезинфекция жилья и предметов в нем. Специалисты считают, что следует ограничить также прогулки на детских площадках, выбирать лесопарки для игр на свежем воздухе только в том случае, если можно избежать столкновения с другими людьми. Также следует объяснить детям, что нужно избегать лишних прикосновений к лицу.

«На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а если такое невозможно, то максимально ограничить, контакты детей. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств», — цитирует Lenta.ru документ.