Коронавирус: новые жертвы и финансовые послабления
В России растет число регионов, где обнаружены заболевшие коронавирусом. В новых условиях вынужденных каникул россияне получают финансовые льготы и рекомендации по сохранению здоровья.
В Оренбурге от коронавируса скончался еще один россиянин. Сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Мужчине было 57 лет, он имел сопутствующие заболевания. Отмечается, что он вернулся из-за границы.
А в Костромской области выявлен первый случай инфицирования коронавирусом. Заражен подросток, который вернулся из групповой поездки в Англию, информирует ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы главы региона. Он был в составе туристской группы, которая вернулась в Кострому из Великобритании 21 марта. По данным главного санитарного врача Костромской области, спустя несколько дней после самоизоляции туристов, у двоих детей проявились катаральные признаки инфекционного заболевания. Отмечается, что госпитализирован третий подросток 27 марта. Его анализы направлены для уточнения диагноза в столицу.
Роспотребнадзор дал родителям рекомендации по защите детей от коронавируса. Полный список советов опубликован на сайте ведомства. В их числе – ограничение внешних контактов, дезинфекция жилья и предметов в нем. Специалисты считают, что следует ограничить также прогулки на детских площадках, выбирать лесопарки для игр на свежем воздухе только в том случае, если можно избежать столкновения с другими людьми. Также следует объяснить детям, что нужно избегать лишних прикосновений к лицу.
«На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а если такое невозможно, то максимально ограничить, контакты детей. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств», — цитирует Lenta.ru документ.
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по ипотечным и потребительским и кредитам тем россиянам, кто пострадал от коронавируса, сообщает пресс-служба банка. Таким образом, текущие выплаты могут быть отсрочены на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев. Отмечается, что неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Основанием для получения льготных условий по кредитным выплатам станет лечение клиента вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, реабилитация, нахождение в карантине после возвращения из-за границы или в отпуске без сохранения заработной платы, а также потеря работы из-за сокращения на фоне пандемии COVID-19.
Количество зараженных новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в мире приближается к 600 тысячам. Шестая часть из них – американцы. Из инфицированных их большинство. От осложнений заражения почти 27 тысяч человек погибли, 130 тысяч вылечились. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- «Эта дрянь рассосется! Мы не унываем». Шевчук пишет новый альбом «Насморк»
- СМИ предупредили о возможном запрете на передвижения по России
- Минздрав выпустил обновленные рекомендации по борьбе с коронавирусом
- Коронавирус: новые жертвы и финансовые послабления
- СМИ: В США острая нехватка золота