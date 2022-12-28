Скончался экс-гендиректор Центра им. Хруничева Владимир Нестеров
28 декабря 202216:03
Умер экс-гендиректор Центра им. Хруничева Владимир Нестеров. После ухода с этого поста он вел проект создания ракеты-носителя «Ангара», сообщила ТАСС пресс-служба центра. Ему было 73 года.
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28 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru