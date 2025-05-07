Российские средства ПВО за сутки сбили 524 украинских беспилотника

За минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

Средства ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ над российскими регионами

В российском оборонном ведомстве также отметили, что за сутки были сбиты два снаряда HIMARS, шесть бомб JDAM и пять ракет «Нептун».

Кроме того, российские военнослужащие поразили объекты военных аэродромов, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 149 районах.

Ранее российская армия нанесла удар по складам с боеприпасами ВСУ, в том числе для РСЗО HIMARS, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиПВОУкраинаВСУМинобороны РФ

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