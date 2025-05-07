Мадуро назвал Россию «ключевой державой на планете»

По его словам, в настоящее время у Москвы и Каракаса есть возможность «совершить качественный скачок» для сотрудничества во всех сферах.

«Благодаря договору, который мы подпишем, мы сможем увидеть, как процветают отношения между великой Россией, сегодня являющейся ключевой державой человечества, и Венесуэлой, которая следует идеалам Боливара и Уго Чавеса», - указал Мадуро в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее президент РФ заявил, что Москва и Каракас согласовали договор о стратегическом партнёрстве, сообщает RT.

