Мадуро назвал Россию «ключевой державой на планете»

В настоящее время ключевой державой среди всех стран на планете является Россия. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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По его словам, в настоящее время у Москвы и Каракаса есть возможность «совершить качественный скачок» для сотрудничества во всех сферах.

«Благодаря договору, который мы подпишем, мы сможем увидеть, как процветают отношения между великой Россией, сегодня являющейся ключевой державой человечества, и Венесуэлой, которая следует идеалам Боливара и Уго Чавеса», - указал Мадуро в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее президент РФ заявил, что Москва и Каракас согласовали договор о стратегическом партнёрстве, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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