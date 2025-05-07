Россиянам рассказали, почему PIN-код не защитит данные телефона при краже

Он отметил, что любую систему защиты мошенники могут обойти, включая биометрический ключ. Для этого они могут использовать программы подбора паролей или методы психологического давления на жертву, добавил эксперт. По его словам, чтобы сохранить конфиденциальную информацию, необходимо сразу заблокировать смартфон через цифровой аккаунт в системе Apple, Android или Huawei.

Миронов также посоветовал устанавливать мобильные приложения банков на девайс, который хранится дома, а получать СМС с подтверждением операций на мобильный телефон. Такая схема не позволит мошенникам добраться до банковских счетов, если им удастся украсть гаджет.

Ранее россиян предупредили, что детская видеоняня может использоваться мошенниками, напоминает НСН.

