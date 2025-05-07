Кадыров встретится с Путиным и примет участие в его международных встречах

Глава Чечни Рамзан Кадыров примет участие в ряде международных встреч президента России Владимира Путина, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В графике главы государства на этой неделе значится около 20 международных встреч, в том числе, в расширенном составе.

Песков также сообщил, что уже сегодня, 7 мая Владимир Путин примет Рамзана Кадырова. Сам глава Чечни сообщил, что ему сегодня вручили награду Федерального казначейства - медаль имени Татаринова.

Прошение об отставке Кадырова назвали тестом для Кремля

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее глава Чечни заявил, что решение о его отставке может принять только президент России. Так он прокомментировал свои собственные слова о том, что просит освободить его от должности.

Кадыров в очередной раз назвал себя «пехотинцем» Путина и «командным человеком». Он занимает должность главы Чечни с 2007 года — это самый продолжительный срок среди действующих губернаторов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ПесковПутинКадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры