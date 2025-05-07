Кадыров встретится с Путиным и примет участие в его международных встречах

Глава Чечни Рамзан Кадыров примет участие в ряде международных встреч президента России Владимира Путина, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В графике главы государства на этой неделе значится около 20 международных встреч, в том числе, в расширенном составе.

Песков также сообщил, что уже сегодня, 7 мая Владимир Путин примет Рамзана Кадырова. Сам глава Чечни сообщил, что ему сегодня вручили награду Федерального казначейства - медаль имени Татаринова.