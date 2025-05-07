Кадыров встретится с Путиным и примет участие в его международных встречах
Глава Чечни Рамзан Кадыров примет участие в ряде международных встреч президента России Владимира Путина, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В графике главы государства на этой неделе значится около 20 международных встреч, в том числе, в расширенном составе.
Песков также сообщил, что уже сегодня, 7 мая Владимир Путин примет Рамзана Кадырова. Сам глава Чечни сообщил, что ему сегодня вручили награду Федерального казначейства - медаль имени Татаринова.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее глава Чечни заявил, что решение о его отставке может принять только президент России. Так он прокомментировал свои собственные слова о том, что просит освободить его от должности.
Кадыров в очередной раз назвал себя «пехотинцем» Путина и «командным человеком». Он занимает должность главы Чечни с 2007 года — это самый продолжительный срок среди действующих губернаторов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Застрявшим из-за задержки рейса в Таиланде россиянам отказались продлевать номер
- В Новороссийске не стали отменять парад в честь Дня Победы
- Кадыров встретится с Путиным и примет участие в его международных встречах
- Российские войска освободили село Липовое в ДНР
- Российские средства ПВО за сутки сбили 524 украинских беспилотника
- Россиянам рассказали, почему PIN-код не защитит данные телефона при краже
- Песков заявил, что Россию больше не интересует «Большая восьмерка»
- ВСУ атаковали храм в Курской области
- Агроном Туманов раскрыл, где нельзя сажать картошку
- Лукашенко амнистировал почти восемь тысяч осужденных в связи с Днем Победы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru