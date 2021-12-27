С космодрома «Плесецк» успешно запущена ракета «Ангара-А5»

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Поздравляю командование Космических войск России, боевой расчёт космодрома Плесецк, руководство и коллектив Центра Хруничева, НПО "Энергомаш", НПЦАП, ЦЭНКИ - с успешным пуском тяжелой "Ангары"! Пошла, родимая! Теперь ждем работу разгонного блока "Персей" разработки РУК "Энергия". pic.twitter.com/gnMmYM86IK

По данным Минобороны РФ, ракета взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России.

Ракета космического назначения «Ангара-А5» успешно запущена с космодрома «Плесецк». Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

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