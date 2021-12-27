С космодрома «Плесецк» успешно запущена ракета «Ангара-А5»
Ракета космического назначения «Ангара-А5» успешно запущена с космодрома «Плесецк». Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в Twitter.
По данным Минобороны РФ, ракета взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России.
Поздравляю командование Космических войск России, боевой расчёт космодрома Плесецк, руководство и коллектив Центра Хруничева, НПО "Энергомаш", НПЦАП, ЦЭНКИ - с успешным пуском тяжелой "Ангары"!— РОГОЗИН (@Rogozin) December 27, 2021
Пошла, родимая!
Теперь ждем работу разгонного блока "Персей" разработки РУК "Энергия". pic.twitter.com/gnMmYM86IK
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- С космодрома «Плесецк» успешно запущена ракета «Ангара-А5»
- Выявлен новый симптом при заражении «омикрон»-штаммом
- Во Франции в январе ожидают рост заражений до 250 тысяч в сутки
- Во Франции сократили минимальный срок ревакцинации до трех месяцев
- В мире сделали более 9 млрд прививок от коронавируса
- Набиуллина: инфляция по итогам года будет чуть больше 8%
- Рогозин счел маловероятным новые испытания РФ противоспутникового оружия
- Байден подписал оборонный бюджет США объемом более $770 млрд
- Минобороны РФ: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
- Минцифры опровергли утечку исходного кода «Госуслуг» в сеть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru