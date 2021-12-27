С космодрома «Плесецк» успешно запущена ракета «Ангара-А5»

Ракета космического назначения «Ангара-А5» успешно запущена с космодрома «Плесецк». Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в Twitter.

По данным Минобороны РФ, ракета взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Космодром
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