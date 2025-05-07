В Новороссийске не стали отменять парад в честь Дня Победы
Власти Краснодарского края приняли решение не отменять парад в честь Дня Победы в Новороссийске. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, этот вопрос обсуждался с правоохранительными органами. Губернатор указал, что теперь следует сделать всё необходимое, чтобы мероприятие «состоялось в штатном режиме».
«Несмотря на провокации и атаки на Новороссийск, парад в городе-герое... состоится», - подчеркнул глава Кубани.
Ранее Кондратьев заявил, что в Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru