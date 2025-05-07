В Новороссийске не стали отменять парад в честь Дня Победы

По его словам, этот вопрос обсуждался с правоохранительными органами. Губернатор указал, что теперь следует сделать всё необходимое, чтобы мероприятие «состоялось в штатном режиме».

«Несмотря на провокации и атаки на Новороссийск, парад в городе-герое... состоится», - подчеркнул глава Кубани.

Ранее Кондратьев заявил, что в Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая, сообщает RT.