Песков заявил, что Россию больше не интересует «Большая восьмерка»

Россия уже много лет заявляет о том, что ей больше не интересен формат «Большой восьмерки» (G8). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва более не считает его «релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль».

Он указал, что центр экономического развития сместился в другую сторону и «законодателями экономических процессов» стали другие государства.

«Формат «Двадцатки» является для нас более привлекательным», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не самый подходящий момент для возможности приглашения России в «Большую семёрку» (G7), сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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