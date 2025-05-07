Песков заявил, что Россию больше не интересует «Большая восьмерка»

По его словам, Москва более не считает его «релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на какую-то лидирующую роль».

Он указал, что центр экономического развития сместился в другую сторону и «законодателями экономических процессов» стали другие государства.

«Формат «Двадцатки» является для нас более привлекательным», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не самый подходящий момент для возможности приглашения России в «Большую семёрку» (G7), сообщает RT.

