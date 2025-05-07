СМИ: Летевший в РФ самолет Вучича вынужденно приземлился в Баку
Самолёт сербского президента Александра Вучича, который летел в Россию на День Победы, вынужденно приземлился в Азербайджане. Об этом пишет сербское издание Blic.
По данным газеты, самолёт не может получить разрешение на продолжение полета.
«Причиной приостановки полёта стали боевые действия между Россией и Украиной», - говорится в сообщении.
По данным некоторых СМИ, сербский лидер приземлился в Азербайджане для дозаправки лайнера, после которой продолжил свой путь в Москву.
Ранее власти Латвии, вслед за Литвой, запретили перелёт самолёта Вучича, следующего в РФ, в воздушном пространстве республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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