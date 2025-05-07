СМИ: Летевший в РФ самолет Вучича вынужденно приземлился в Баку

Самолёт сербского президента Александра Вучича, который летел в Россию на День Победы, вынужденно приземлился в Азербайджане. Об этом пишет сербское издание Blic.

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По данным газеты, самолёт не может получить разрешение на продолжение полета.

«Причиной приостановки полёта стали боевые действия между Россией и Украиной», - говорится в сообщении.

По данным некоторых СМИ, сербский лидер приземлился в Азербайджане для дозаправки лайнера, после которой продолжил свой путь в Москву.

Ранее власти Латвии, вслед за Литвой, запретили перелёт самолёта Вучича, следующего в РФ, в воздушном пространстве республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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