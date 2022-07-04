Рогозин: Тяжелая ракета «Ангара-А5» полетит на рубеже 2022 – 2023 годов

По его словам, «Ангара-А5» на сегодняшний день изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Легкую ракету также скоро отправят на космодром. При этом Рогозин отметил, что теперь не планируется закрывать столичную площадку Центра Хруничева и переводить все производство на омское ПО «Полет».

Ранее генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко отмечал, что при запуске ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» процессы будут максимально автоматизированы, напоминает «Газета.Ru».

