Рогозин: Тяжелая ракета «Ангара-А5» полетит на рубеже 2022 – 2023 годов

Старт тяжелой ракеты «Ангара-А5» может состояться на рубеже 2022 – 2023 годов, а легкая ракета «Ангара-А1.2» полетит уже в этом году. Об этом РИА Новости заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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По его словам, «Ангара-А5» на сегодняшний день изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Легкую ракету также скоро отправят на космодром. При этом Рогозин отметил, что теперь не планируется закрывать столичную площадку Центра Хруничева и переводить все производство на омское ПО «Полет».

Ранее генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко отмечал, что при запуске ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» процессы будут максимально автоматизированы, напоминает «Газета.Ru».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:РакетаДмитрий РогозинРоссия
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