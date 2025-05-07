Турция передала РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина

По версии следствия, в 2012 году россиянин попытался незаконно приобрести право собственности на имущество трёх юрлиц из Нижегородской области. Размер материального ущерба мог бы составить порядка 400 млн рублей.

Подозреваемый уехал из России и был объявлен в международный розыск. Нашли его в Турции. После задержания россиянин был доставлен на родину.

Ранее в Москве арестовали разыскиваемого Интерполом румынского преступника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

