Турция передала РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина
Турецкие правоохранители передали своим российским коллегам гражданина РФ, подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в 2012 году россиянин попытался незаконно приобрести право собственности на имущество трёх юрлиц из Нижегородской области. Размер материального ущерба мог бы составить порядка 400 млн рублей.
Подозреваемый уехал из России и был объявлен в международный розыск. Нашли его в Турции. После задержания россиянин был доставлен на родину.
Ранее в Москве арестовали разыскиваемого Интерполом румынского преступника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru