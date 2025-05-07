Российские войска освободили село Липовое в ДНР
7 мая 202514:58
Российские войска освободили село Липовое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что населённый пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Запад».
«В результате активных и решительных действий», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении населённого пункта Лысовка в ДНР, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru