Российские войска освободили село Липовое в ДНР

Основные ограничения движения транспорта в Москве сняты «Аэрофлот» отменил больше 100 рейсов в Москву и из нее Эксперт по беспилотникам назвал блокировку мобильного интернета при атаке БПЛА экстренной мерой Парковки на улицах Москвы в праздничные дни будут бесплатными