Российские войска освободили село Липовое в ДНР

Российские войска освободили село Липовое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве указали, что населённый пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Запад».

«В результате активных и решительных действий», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении населённого пункта Лысовка в ДНР, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияМинобороны РФ

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