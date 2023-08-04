Сколько за килограмм и литр? Стоимость продуктов в России продолжает расти
Свинина, курица, оливковое масло и даже фрукты - какие еще продукты подорожали в России и сколько стоит килограмм или литр?
Депутаты Госдумы рассмотрят в осеннюю сессию законопроект о необходимости указания цены за килограмм или литр продуктов.
В нижней палате парламента РФ считают необходимым обязать торговые сети указывать цену за единицу измерения товара - за 1 кг или 1 л. По словам автора законопроекта и вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, российские потребители привыкли покупать эталон объема или веса товара — например, литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако, на сегодняшний день на полках магазинов наблюдается тенденция уменьшения количества продукции в упаковках. Так, вместо 1 л напитка продается 900 или 800 мл, а десяток яиц превращается в «девяток», отметил Чернышов в беседе с «Известиями».
Вероятно, принять такие меры предложили из-за разогнавшегося роста цен на еду. За последнее время взлетела стоимость не только импортируемых из-за границы продуктов не повсеместного потребления, например, оливкового масла, цена на которое взмыла на 40–50% по сравнению со второй половиной прошлого года. Речь также идет и о фруктах, и о свинине, и даже о мясе курицы. Стоимость последней пробила потолок исторического максимума и достигла 196 рублей 93 копеек. Вдобавок стало известно, что Белоруссия с августа ограничила поставки мяса птицы в Россию и другие страны, в том числе цыплят-бройлеров, что также может привести к росту цен на этот продукт. Белоруссия является одним из основных поставщиков курицы на прилавки российских магазинов. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с НСН заявил, что россияне будут покупать даже очень дорогую курицу, так как дешевле мяса просто нет.
«Курица стоит заметно дешевле свинины, значит она может дорожать, у нее есть запас. Спрос на курицу наименее эластичен по отношению к изменению цен. Ее все равно будут покупать, так как дешевле мяса нет», - отметил собеседник НСН.
Кроме того, подорожание свинины спрогнозировали в Госдуме. Член думского комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский в эфире радиостанции «Говорит Москва» связал резкий рост цены на этот товар с желанием сельхозпроизводителей компенсировать убытки, а также сезонным спросом потребителей.
«Сейчас достаточно низкая цена на свинину и переработчики будут уходить в свинину. Они всегда так делают: когда мясо птицы дешёвое, они больше птицы используют, а когда свинина дешёвая, они уходят в свинину. Соответственно, сейчас будет подниматься цена на свинину и будет снижаться цена на мясо птицы», - сказал Лисовский.
В дополнение взлетевшим ценам на мясо также сильно выросла стоимость арбузов и дынь. По данным исследования компании АТОЛ, которыми делится «Газета.Ru», желающему побаловать себя сочной летней ягодой придется отдать за нее в магазине почти на треть больше. Средняя цена на арбуз достигла 71 рубля за килограмм, что на 30% больше ценника июля прошлого года. Стоимость дыни же достигла 119 рублей за килограмм, отмечают аналитики.
Средняя цена на персики, абрикосы, сливы и нектарины выросла на 40%, 31%, 30% и 23% соответственно. Сейчас в магазине приобрести 1 килограмм персиков можно за 254 рубля, абрикосов — за 244 рубля, слив — за 179 рублей, а нектаринов — за 197 рублей.
Ранее фракция ЛДПР предложила отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что их будут бесплатно отдавать населению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский снайпер рассказал об активном применении ВСУ кассетных бомб в ДНР
- Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах встречи по Украине
- Марочко: ВСУ перебросили западные средства РЭБ в Харьков
- Песков: Россия не готова верить заявлениям США о содействии экспорту зерна
- Спасатели эвакуировали еще 80 человек из курорта Грузии, где оползень сошел на отель
- В России создали новые ракеты для Су-57, опережающие разработки США
- ТАСС: Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою с Цукербергом
- Российский боец рассказал о присутствии иностранных наемников ВСУ под Угледаром
- Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр»
- Тела мужчины и женщины нашли в реке в Иркутской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru