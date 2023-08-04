Сколько за килограмм и литр? Стоимость продуктов в России продолжает расти

В нижней палате парламента РФ считают необходимым обязать торговые сети указывать цену за единицу измерения товара - за 1 кг или 1 л. По словам автора законопроекта и вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, российские потребители привыкли покупать эталон объема или веса товара — например, литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако, на сегодняшний день на полках магазинов наблюдается тенденция уменьшения количества продукции в упаковках. Так, вместо 1 л напитка продается 900 или 800 мл, а десяток яиц превращается в «девяток», отметил Чернышов в беседе с «Известиями».



Вероятно, принять такие меры предложили из-за разогнавшегося роста цен на еду. За последнее время взлетела стоимость не только импортируемых из-за границы продуктов не повсеместного потребления, например, оливкового масла, цена на которое взмыла на 40–50% по сравнению со второй половиной прошлого года. Речь также идет и о фруктах, и о свинине, и даже о мясе курицы. Стоимость последней пробила потолок исторического максимума и достигла 196 рублей 93 копеек. Вдобавок стало известно, что Белоруссия с августа ограничила поставки мяса птицы в Россию и другие страны, в том числе цыплят-бройлеров, что также может привести к росту цен на этот продукт. Белоруссия является одним из основных поставщиков курицы на прилавки российских магазинов. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с НСН заявил, что россияне будут покупать даже очень дорогую курицу, так как дешевле мяса просто нет.



«Курица стоит заметно дешевле свинины, значит она может дорожать, у нее есть запас. Спрос на курицу наименее эластичен по отношению к изменению цен. Ее все равно будут покупать, так как дешевле мяса нет», - отметил собеседник НСН.