«Все равно будут покупать»: в Союзе потребителей объяснили рекордные цены на курицу

Накануне Росстат сообщил, что стоимость килограмма куриного мяса достигла исторического максимума - 196 рублей 93 копейки.

«Курица стоит заметно дешевле свинины, значит она может дорожать, у нее есть запас. Спрос на курицу наименее эластичен по отношению к изменению цен. Ее все равно будут покупать, так как дешевле мяса нет», - отметил собеседник НСН.

По его словам, сейчас необходимо налаживать полностью собственное производство птицы.

«Я не думаю, что у нас есть монополия на курятину. Когда производители говорят о возросших затратах на производство, они не врут. Мы заявляем, что полностью обеспечиваем себя курятиной, тактично умалчивая, что при производстве используется много зарубежных компонентов: и оборудование, и препараты. Раньше мы не налаживали собственное производство, потому что не надо было. Зачем? Не надо в стеклянном дома кидаться камнями. А сейчас нужно все это налаживать», - резюмировал эксперт.

Ранее Шелищ в интервью НСН назвал нелепостью запрет размещения магазинов и точек общепита в жилых домах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

