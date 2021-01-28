Скляр предрек катастрофические изменения климата

Лидер группы «Ва-БанкЪ» в беседе с НСН пояснил, что именно скрывается за понятием «изменение климата».

По данным экспертов ООН, более 60 процентов населения планеты полагают, что изменение климата из-за деятельности человека является «чрезвычайной ситуацией».

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в беседе с НСН согласился с мнением большинства, отметив, что масштаба последствий изменений в климате пока нельзя в полной мере осознать.

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«Для всех разумных людей, конечно, понятно и очевидно, что изменения в климате происходят, и они могут быть катастрофическими. Просто мы еще не очень, скажем так, всенародно это понимаем. Изменения в климате – это долгоиграющая разбалансировка, когда идут резкие скачки температуры: от минус двадцати до плюс трех градусов в течение одного-двух дней. Вот что такое изменение климата», – сказал он.

Также Скляр в эксклюзивном интервью НСН отметил, что снятие некоторых коронавирусных ограничений в Москве говорит об успехе отечественной медицины. Накануне барам вновь разрешили работать в ночное время.

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ФОТО: Иван Кобяков
ТЕГИ:КлиматПогодаАлександр Ф. Скляр
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