Тишковец: земной климат на Марсе невозможен в этом столетии

Евгений Тишковец: «Зима в столице стартовала со скоротечных зарядов снега, восстановился, пусть скромный, но все-таки снежный покров толщиной 2-4 сантиметра, также зафиксированы похолодание и гололедица. Так, если первого декабря в течение суток столбики термометров понизились до нуля, то к концу недели ночами ударят морозы до минус пяти-десяти градусов, а днем уже не выше нуля и минус пяти, что соответствует климатической норме. К выходным из-за облаков станет выглядывать солнце, а в четверг, пятницу и субботу из атмосферы при высокой влажности воздуха кое-где возможны даже высыпания так называемой алмазной пыли, ледяных игл – это мельчайшие ледяные кристаллы, иногда называемые осадками ясного неба», – рассказал он в беседе с НСН.

