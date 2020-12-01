Тишковец: земной климат на Марсе невозможен в этом столетии
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» специально для НСН подготовил топ главных новостей о погоде.
Минувшая осень признана самой теплой за период метеонаблюдений
Осень 2020 года в Москве признана самой теплой за всё время метеонаблюдений. Об этом заявили в Гидрометцентре.
Евгений Тишковец: «Осень стала теплой за весь период регулярных метеорологических наблюдений за счет рекордного октября. Средняя температура осени составила почти плюс девять градусов, а по количеству осадков зафиксирован незначительный недобор, выпало 93 процента нормы сезона. Ноябрь 2020 разделил с 2008 годом четвертое место, уступив 2013, 1996 и 2010 годам», – прокомментировал в интервью НСН Евгений Тишковец.
В Москву пришла снежная зима
Устойчивый снежный покров сформируется в Москве в течение этой недели, сообщили в Метеобюро.
Евгений Тишковец: «Зима в столице стартовала со скоротечных зарядов снега, восстановился, пусть скромный, но все-таки снежный покров толщиной 2-4 сантиметра, также зафиксированы похолодание и гололедица. Так, если первого декабря в течение суток столбики термометров понизились до нуля, то к концу недели ночами ударят морозы до минус пяти-десяти градусов, а днем уже не выше нуля и минус пяти, что соответствует климатической норме. К выходным из-за облаков станет выглядывать солнце, а в четверг, пятницу и субботу из атмосферы при высокой влажности воздуха кое-где возможны даже высыпания так называемой алмазной пыли, ледяных игл – это мельчайшие ледяные кристаллы, иногда называемые осадками ясного неба», – рассказал он в беседе с НСН.
Илон Маск мечтает создать на Марсе земной климат
По словам Илона Маска, у человечества ест все шансы стать многопланетным видом, и первым шагом к этому станет успешная колонизация Марса. Именно там глава SpaceX планирует построить первую колонию уже к 2050 году. По его словам, первые переселенцы будут жить под стеклянными куполами, климат под которыми, а затем, возможно, и вне будет максимально приближен к земному.
Евгений Тишковец: «Мечтать невредно. Хотя когда-нибудь это, может, и будет возможно, но не в этом столетии. Нам бы разобраться с нашим земным климатом, температура которого бешеными темпами продолжает повышаться. А это ведет к увеличению количества особо опасных гидрометеорологических явлений, которые наносят ощутимый урон экономикам многих стран, в том числе, и России», – отметил он в эфире НСН.
Вежливость англичан вредит экологии
Легендарная английская вежливость вредит экологии – к таким выводам пришли власти Великобритании. Отмечается, что трафик ежедневных электронных писем с обменом любезностями не только требует огромных затрат электроэнергии, но и приводит к масштабным выбросам парниковых газов в атмосферу.
Евгений Тишковец: «Есть в этом что-то из области «по мнению английских врачей», что вызывает улыбку, хотя отчасти я соглашусь, поскольку всякого рода электрические автомобили, замена энергетики на зеленую энергетику ведут к гигантским вложениям в промышленном производстве. То есть такие технологии паровозом за собой тащат энергозатраты, которые сопровождаются более значимым выбросами в атмосферу. Так что овчинка выделки не стоит», – подытожил для НСН Евгений Тишковец.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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