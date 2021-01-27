«Достоин быть в международном кино». Скляр о «Перевале Дятлова»
Лидер группы «Ва-БанкЪ» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве отменили еще ряд ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин снял еще ряд ограничений в Москве. Барам и клубам вновь разрешено работать по ночам, а перевод трети сотрудников на удаленку теперь носит не обязательный, а рекомендательный характер.
Александр Ф. Скляр: «Отличная долгожданная новость. Конечно, в первую очередь приятно нам, музыкантам, потому что теперь полегче будет с концертами, по крайней мере, в Москве. Не нужно будет торопиться заканчивать концерт к половине 11, у нас так было несколько раз, потому что ровно в 11 могли прийти с проверкой, все должно было быть закрыто. Это, как я вижу, большой успех нашей медицины», – прокомментировал в интервью НСН Александр Ф. Скляр.
Большинство жителей планеты считают изменение климата угрозой для человечества
Более 60% населения планеты полагают, что изменение климата из-за деятельности человека является «чрезвычайной ситуацией». Об этом говорят данные исследования, проведенного ООН. В нем приняли участие более миллиона человек из 50 стран.
Александр Ф. Скляр: «Для всех разумных людей, конечно, понятно и очевидно, что изменения в климате происходят, и они могут быть катастрофическими. Просто мы еще не очень, скажем так, всенародно это понимаем. Изменения в климате – это долгоиграющая разбалансировка, когда идут резкие скачки температуры: от минус двадцати до плюс трех градусов в течение одного-двух дней. Вот что такое изменение климата», – сказал он в эфире НСН.
Disney купил «Перевал Дятлова»
Disney купил права на российский сериал «Перевал Дятлова». В скором времени его покажут в Германии и странах Скандинавии.
Александр Ф. Скляр: «Я могу сказать, что Disney правильно сделал, он подсуетился быстрее других международных платформ. Потому что этот сериал, я это сразу после просмотра сказал, совершенно достоин быть в ряду лучших западных современных сериалов. Это, может быть, лучших сериал из тех, что я видел за последнее время среди российских, он снят по стандартам международного кино. Единственное, конечно, толерантность мы тут не соблюдаем, афроамериканцев там нет», – с улыбкой отметил Александр Ф. Скляр в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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