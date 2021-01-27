«Достоин быть в международном кино». Скляр о «Перевале Дятлова»

Александр Ф. Скляр: «Отличная долгожданная новость. Конечно, в первую очередь приятно нам, музыкантам, потому что теперь полегче будет с концертами, по крайней мере, в Москве. Не нужно будет торопиться заканчивать концерт к половине 11, у нас так было несколько раз, потому что ровно в 11 могли прийти с проверкой, все должно было быть закрыто. Это, как я вижу, большой успех нашей медицины», – прокомментировал в интервью НСН Александр Ф. Скляр.

