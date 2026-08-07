Агрегаторам такси выгодно ограничение работы водителей-частников, которые работают на себя и не платят комиссию платформам, однако ограничить можно только работу нелегальных перевозчиков, объяснил НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

Ранее замглавы столичного Дептранса Владимир Макаров сообщил о согласовании документа, который ограничил бы в аэропорту Внуково и на вокзалах в Москве работу таксистов-«зазывал». По его словам, такие водители предлагают услуги пассажирам, прикрываясь работой на агрегаторы, однако по факту работают нелегально. Попков возразил, что частные извозчики — далеко не всегда нелегалы.