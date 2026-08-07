«Склонить к сожительству»: Кто стоит за попытками ограничить работу таксистов-«зазывал»
Ограничить можно только работу таксистов без лицензии, однако таким «зазывалой» вполне может оказаться легальный частный перевозчик, заявил НСН Андрей Попков.
Агрегаторам такси выгодно ограничение работы водителей-частников, которые работают на себя и не платят комиссию платформам, однако ограничить можно только работу нелегальных перевозчиков, объяснил НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Ранее замглавы столичного Дептранса Владимир Макаров сообщил о согласовании документа, который ограничил бы в аэропорту Внуково и на вокзалах в Москве работу таксистов-«зазывал». По его словам, такие водители предлагают услуги пассажирам, прикрываясь работой на агрегаторы, однако по факту работают нелегально. Попков возразил, что частные извозчики — далеко не всегда нелегалы.
«Таких водителей стало меньше, но они были, есть и будут. С ними борются, конечно, но смотря где и как. В разных регионах по-своему устроено. Проблема у "зазывал" только одна — у них нет разрешения на работу. А может быть, и есть: здесь надо сформулировать, что такое "нелегал". Нелегалы — это те, кто с Яндексом не работают? Чушь собачья. Если у водителя есть разрешение на работу, он совершенно легальный. И он просто не хочет работать с Яндексом и платить ему 35% комиссии непонятно за что. Он хочет работать сам», — пояснил собеседник НСН.
Он добавил, что лоббировать подобные ограничения могут как раз агрегаторы. При этом поездка на такси через агрегатор не безопаснее, чем у частного извозчика.
«Это все раздувает Яндекс, чтобы убрать с рынка тех, кто не платят им. Склонить их к сожительству, так скажем. У пассажира при поездке с частником такие же риски, как если бы он вызвал машину Яндекса. А потом будешь судиться 10 лет с этим Яндексом, если вдруг в аварию попал и получил увечья. Эти случаи уже были», — считает Попков.
Что касается нелегальных водителей, то в качестве механизмов контроля за соблюдением ограничения их работу будут использоваться видеокамеры и проверки лицензий, добавил он.
Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в беседе с НСН положительно оценил идею внедрения ИИ в онлайн-тестирование для водителей такси, однако подчеркнул, что техническую сторону вопроса надо будет тщательно проработать.
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