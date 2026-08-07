Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии

Скрытая депрессия представляет собой особую форму расстройства, при которой привычные проявления в виде тоски и тревоги отходят на второй план, уступая место телесным жалобам. О неочевидных симптомах этого состояния «Ленте.ру» рассказала клинический психолог Марина Романовская.

Специалист предупредила, что главная опасность такого состояния кроется в развитии суицидальных мыслей на фоне внешнего благополучия человека. Когда нервная система перестает справляться с накопившейся нагрузкой, психологический стресс начинает проявляться исключительно через соматические реакции.