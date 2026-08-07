Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии

Скрытая депрессия представляет собой особую форму расстройства, при которой привычные проявления в виде тоски и тревоги отходят на второй план, уступая место телесным жалобам. О неочевидных симптомах этого состояния «Ленте.ру» рассказала клинический психолог Марина Романовская.

Специалист предупредила, что главная опасность такого состояния кроется в развитии суицидальных мыслей на фоне внешнего благополучия человека. Когда нервная система перестает справляться с накопившейся нагрузкой, психологический стресс начинает проявляться исключительно через соматические реакции.

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Характерным маркером психолог назвала так называемые «неизлечимые заболевания», которые не поддаются стандартной терапии. К ним относятся синдром раздраженного кишечника без объективных медицинских причин, регулярные головные боли напряжения, а также мышечные зажимы и болезненные ощущения в суставах, коленях и спине.

«Закономерно падает и либидо: из-за негативного мышления и навязчивых мыслей романтическое влечение и сексуальное возбуждение не возникают», – добавила психолог.

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ФОТО: ТАСС / DPA
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