Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
Скрытая депрессия представляет собой особую форму расстройства, при которой привычные проявления в виде тоски и тревоги отходят на второй план, уступая место телесным жалобам. О неочевидных симптомах этого состояния «Ленте.ру» рассказала клинический психолог Марина Романовская.
Специалист предупредила, что главная опасность такого состояния кроется в развитии суицидальных мыслей на фоне внешнего благополучия человека. Когда нервная система перестает справляться с накопившейся нагрузкой, психологический стресс начинает проявляться исключительно через соматические реакции.
Характерным маркером психолог назвала так называемые «неизлечимые заболевания», которые не поддаются стандартной терапии. К ним относятся синдром раздраженного кишечника без объективных медицинских причин, регулярные головные боли напряжения, а также мышечные зажимы и болезненные ощущения в суставах, коленях и спине.
«Закономерно падает и либидо: из-за негативного мышления и навязчивых мыслей романтическое влечение и сексуальное возбуждение не возникают», – добавила психолог.
Ранее россиянам назвали причину депрессивного настроения после летнего отпуска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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