Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
Сенат США на последнем заседании перед летними каникулами подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о введении новых ограничительных мер и вторичных пошлин против России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на итоги окончательного голосования в верхней палате Конгресса.
Инициативу поддержали 86 сенаторов, и только 11 законодателей высказались против. Теперь документ отправится на рассмотрение в Палату представителей, которая возобновит свою работу после летнего перерыва лишь в сентябре.
Законопроект наделяет президента США правом вводить 100-процентные адресные пошлины на импортные товары из пяти крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа. При этом предусматриваются исключения для государств, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта российского газа, при условии дальнейшего сокращения ими закупок.
Кроме того, документ предполагает введение заградительных пошлин в размере 500% на весь прямой импорт из России в Соединенные Штаты. Отдельные положения пакета направлены на введение санкций против ряда финансовых организаций, а также на предотвращение прекращения действия ограничений, затрагивающих энергетический и оружейный секторы Ирана.
Российское посольство в США ранее заявило, что одобренный Сенатом проект закона о новых санкциях против России вредит прежде всего самому Вашингтону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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