Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России

Сенат США на последнем заседании перед летними каникулами подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о введении новых ограничительных мер и вторичных пошлин против России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на итоги окончательного голосования в верхней палате Конгресса.

Инициативу поддержали 86 сенаторов, и только 11 законодателей высказались против. Теперь документ отправится на рассмотрение в Палату представителей, которая возобновит свою работу после летнего перерыва лишь в сентябре.

Законопроект наделяет президента США правом вводить 100-процентные адресные пошлины на импортные товары из пяти крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа. При этом предусматриваются исключения для государств, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта российского газа, при условии дальнейшего сокращения ими закупок.