Школьники из России стали чемпионами Международной олимпиады по ИИ

Российские школьники в третий раз подряд одержали безоговорочную победу на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Соревнования IOAI проходили в Казахстане со 2 по 7 августа, где отечественная сборная завоевала семь золотых и одну бронзовую медали, став абсолютным лидером турнира.

В этом году олимпиада собрала представителей более ста стран мира, однако российские участники вновь подтвердили свое мастерство на мировом уровне. Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Китая, а бронзу получила команда из Польши. Дмитрий Чернышенко особо отметил, что российские медалисты ежегодно доказывают высочайший уровень подготовки и технического образования в стране.