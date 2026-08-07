Школьники из России стали чемпионами Международной олимпиады по ИИ

Российские школьники в третий раз подряд одержали безоговорочную победу на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Соревнования IOAI проходили в Казахстане со 2 по 7 августа, где отечественная сборная завоевала семь золотых и одну бронзовую медали, став абсолютным лидером турнира.

В этом году олимпиада собрала представителей более ста стран мира, однако российские участники вновь подтвердили свое мастерство на мировом уровне. Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Китая, а бронзу получила команда из Польши. Дмитрий Чернышенко особо отметил, что российские медалисты ежегодно доказывают высочайший уровень подготовки и технического образования в стране.

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В состав победившей сборной вошли талантливые старшеклассники из различных регионов России. Медали завоевали школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Волгограда, Ижевска и образовательного центра «Сириус». Вице-премьер подчеркнул, что этот успех стал результатом системной работы по развитию технологических компетенций среди молодежи.

Ранее российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в Китае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт Центрального университета
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