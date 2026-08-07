Психолог объяснила скрытый смысл выбора цвета автомобиля
Выбор цвета автомобиля обусловлен не только эстетическими предпочтениями, но и глубинными психологическими потребностями человека. Об этом «Ленте.ру» рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.
По ее словам, приобретая машину, человек на самом деле покупает то чувство, которое хочет испытывать рядом с ней, а цвет становится показателем его ценностей, настроения и самовосприятия.
Специалист отметила, что на итоговое решение часто влияют объективные факторы. Покупателю приходится выбирать из палитры, предложенной производителем, а также учитывать наличие авто на складе, практичность и стоимость при перепродаже. Однако если человеку предоставляют полную свободу выбора, его решение редко бывает случайным.
Ликунова охарактеризовала самые популярные оттенки. Белый цвет выбирают ценители легкости и спокойствия, черный ассоциируется с надежностью и контролем, поэтому часто встречается у авто представительского класса. Серые и серебристые машины говорят о рациональности и психологической устойчивости владельца, а синий символизирует доверие и баланс между индивидуальностью и сдержанностью.
Что касается ярких цветов — красного, желтого, оранжевого или необычных дизайнерских решений, — их традиционно связывают с энергией и любовью к сильным эмоциям. Психолог параллельно развеяла и стереотип о том, что такие авто покупают исключительно ради привлечения внимания.
Ранее эксперт Андрей Кондрашов в интервью НСН рассказал, какие машины чаще всего выбирают автоугонщики.
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