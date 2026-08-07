Психолог объяснила скрытый смысл выбора цвета автомобиля

Выбор цвета автомобиля обусловлен не только эстетическими предпочтениями, но и глубинными психологическими потребностями человека. Об этом «Ленте.ру» рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

По ее словам, приобретая машину, человек на самом деле покупает то чувство, которое хочет испытывать рядом с ней, а цвет становится показателем его ценностей, настроения и самовосприятия.

Специалист отметила, что на итоговое решение часто влияют объективные факторы. Покупателю приходится выбирать из палитры, предложенной производителем, а также учитывать наличие авто на складе, практичность и стоимость при перепродаже. Однако если человеку предоставляют полную свободу выбора, его решение редко бывает случайным.