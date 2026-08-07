Эксперты предупредили о новой схеме обмана любителей аттракционов
Мошенники начали массово создавать сайты несуществующих аквапарков и парков аттракционов с использованием нейросетей. О новой схеме обмана любителей городских развлечений «Ленте.ру» рассказали аналитики Глобального центра исследования угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT).
Эксперты выявили уже около 300 подобных ресурсов, адаптированных под различные российские города. Злоумышленники завлекают посетителей обещаниями бесплатных билетов и бонусов, но их реальная цель — переманить жертв в закрытые каналы мессенджеров. Там с помощью социальной инженерии преступники пытаются выманить логины, пароли и платежные данные.
Все обнаруженные одностраничники построены по единому шаблону с яркими картинками, описанием услуг и таймером обратного отсчета. Применение искусственного интеллекта позволило мошенникам легко масштабировать кампанию: генерировать вымышленные объекты оказалось проще и быстрее, чем делать качественные фишинговые копии реальных площадок.
Старший эксперт Kaspersky GReAT Георгий Кучерин посоветовал проверять информацию о новых развлекательных комплексах только через официальные порталы администраций или проверенные СМИ. Специалист призвал не переходить по подозрительным ссылкам с обещаниями моментальных призов и ограниченных по времени акций.
Ранее о новых схемах мошенников эксперты предупредили удаленно работающих россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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