Эксперты предупредили о новой схеме обмана любителей аттракционов

Все обнаруженные одностраничники построены по единому шаблону с яркими картинками, описанием услуг и таймером обратного отсчета. Применение искусственного интеллекта позволило мошенникам легко масштабировать кампанию: генерировать вымышленные объекты оказалось проще и быстрее, чем делать качественные фишинговые копии реальных площадок.

Старший эксперт Kaspersky GReAT Георгий Кучерин посоветовал проверять информацию о новых развлекательных комплексах только через официальные порталы администраций или проверенные СМИ. Специалист призвал не переходить по подозрительным ссылкам с обещаниями моментальных призов и ограниченных по времени акций.

Ранее о новых схемах мошенников эксперты предупредили удаленно работающих россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

