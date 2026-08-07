«Даже Маск не смог!»: Почему Трампу не страшна «третья партия» Такера Карлсона
Для создания партии, которая могла бы стать какой-то угрозой Трампу и альтернативой республиканцам с демократами нужны большие деньги и не менее шести лет, сказал в эфире НСН Константин Блохин.
Американский журналист Такер Карлсон и другие противники президента США Дональда Трампа не имеют финансов, чтобы создать партию, сопоставимую по значимости с республиканцами и демократами, объяснил в интервью НСН политолог-американист Константин Блохин.
Журналист Такер Карлсон, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и другие бывшие сторонники Трампа ранее сообщили о намерении создать политическое движение, обвинив главу Белого дома в «предательстве» и невыполнении обещания об отсутствии войн. Блохин отметил, что даже миллиардер Илон Маск не смог создать в США ту самую «третью партию».
«В США есть несколько десятков партий. При этом разговоры о третьей по масштабу партии, сопоставимой с республиканцами и демократами, идут десятилетиями. Последний раз это было, когда Маск поссорился с Трампом и пригрозил, что создаст эту третью партию. С того скандала прошел ровно год, но даже намека на партию нет. Сейчас эта группа в контрах и те же разговоры. Для создания такой партии нужны финансовые ресурсы. У Илона Маска, богатейшего человека в мире, они были, а у этих товарищей нет. Им нужно заручиться поддержкой финансовых доноров, то есть они замахнулись на еще более непосильную задачу, с которой даже Маск не справился», - пояснил эксперт.
По словам Блохина, даже при наличии денег на создание серьезной партии «с мускулами» нужно не менее шести лет.
«Для того, чтобы реально быть какой-то угрозой для Трампа, надо нарастить мышцы, а это не делается по щелчку пальцев. Это 5-6 лет минимум при условии, что у тебя будут все необходимые ресурсы, опыт, стратегия и ты сможешь на свою сторону привлечь людей вместе с бизнесом и элитами. Это целые годы, тогда уже Трамп не будет президентом. Да и не факт, что можно такую сопоставимую партию вообще создать», - заключил собеседник НСН.
По данным издания Axios, разочаровавшиеся в Трампе сторонники движения MAGA (Make America Great Again) призвали журналиста Такера Карлсона выдвигаться в президенты США в 2028 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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