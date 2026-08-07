Американский журналист Такер Карлсон и другие противники президента США Дональда Трампа не имеют финансов, чтобы создать партию, сопоставимую по значимости с республиканцами и демократами, объяснил в интервью НСН политолог-американист Константин Блохин.

Журналист Такер Карлсон, экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и другие бывшие сторонники Трампа ранее сообщили о намерении создать политическое движение, обвинив главу Белого дома в «предательстве» и невыполнении обещания об отсутствии войн. Блохин отметил, что даже миллиардер Илон Маск не смог создать в США ту самую «третью партию».