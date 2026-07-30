Перечень разрешенных к работе в такси автомобилей пополнили шесть машин. По данным Минпромторга, в список внесли автомобили, производство которых локализовано в России в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Перечень автомобилей будет расширен за счет моделей Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7, Jeland J6. По словам Грэка, прежде чем вводить новые ограничения, стоит дождаться налаживания локализации, а процесс принятия таких решений должен быть более открытым.

«Если говорить про добавленный список, то некоторые автомобили из него используются в небольшом количестве, однако массовости нет. Большой вопрос, изменится ли что‑либо после обновления списков. Здравым решением было бы снятие ограничений до тех пор, пока не наладится процесс локализации, а до этого нам ещё очень далеко. Эксплуатация в течение пяти лет покажет, правильным ли был выбор тех "китайцев", которые сегодня ездят в такси. Марки не буду называть — все и так видят их на улице. На уровне идеи у нас всегда всё звучит неплохо, однако то, к чему это приводит, не внушает оптимизма. Очень много спорных моментов, таких как ценообразование. По идее, то, что производится в России, должно стать скромнее по цене, а оно почему‑то дорожает. Нужны ли нам такие списки, которые приводят к удорожанию? Это большой вопрос. На глобальные обсуждения таких решений приглашаются только избранные, которые лишь кивают. Мы обсуждаем это на площадках Общественной палаты и различных форумах», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр сказал НСН, что локализация автомобилей китайских брендов даёт преимущества — в том числе и в цене.

